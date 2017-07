Dänisches Kultfestival Roskilde im Live- Stream

Als die erste Auflage des Roskilde Festivals Ende August 1971 unter dem Namen "Sound Festival" nahe der dänischen Hauptstadt Kopenhagen über die Bühne ging, konnte noch niemand mit dem anstehenden Kultfaktor rechnen. Großer Enthusiasmus und schlechtes Management gingen bei der Erstauflage Hand in Hand. Inspiriert von Größten wie Woodstock oder Isle Of Wight begrüßten die Veranstalter zum bunten Pop- , Folk- , Jazz- und Rock- Treiben anfangs rund 10.000 Besucher pro Tag. Mit jedem Jahr wuchs das Festival und überzeugte vor allem mit sozialem Engagement, das man von Konkurrenzfestivals nicht gewohnt ist.

So wird das Festival heute jährlich von insgesamt 25.000 Freiwilligen aufgebaut, organisiert und betreut. Obwohl heuer Kaliber wie die Foo Fighters, Ice Cube, The xx, The Weeknd oder Arcade Fire am Start sind, setzen die Macher in erster Linie auf nationale skandinavische und eher unbekannte Acts aus den unterschiedlichsten Bereichen. Stilgrenzen einzureißen gehörten zu den wichtigsten Maximen des Festivals. Trotz all der Superlative ist das Roskilde eine Non- Profit- Veranstaltung, deren gesamte Einnahmen an kulturelle, humanitäre und gemeinnützige Organisationen fließen.

Dank der Partner von Red Bull TV können all jene, die das Festival nicht selbst besuchen können, via Stream hautnah dabei sein. Neben Livestreams der Bands gibt es auch Hintergrundberichte und Interviews, um das ins Wohnzimmer transferierte Festival- Feeling perfekt zu machen.