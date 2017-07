Countdown: Elton John kommt nach Kärnten

Elton John hat in seiner jahrzehntelangen Karriere schon viel erlebt. Doch dass ihm die Landeerlaubnis verweigert wird, ist ihm wahrscheinlich noch nicht oft passiert. Vergangene Woche konnte er mit seinem Privatjet aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen rund um den G20- Gipfel nicht rechtzeitig in Hamburg aufsetzen - und versäumte dadurch sein eigenes Konzert. Manchmal muss Pop eben der Politik weichen.

Mit solchen Problemen muss sich Sir Elton in Klagenfurt garantiert nicht herumschlagen - hier wird er mit offenen Armen empfangen. Am 15. Juli heißt es: Bühne frei für eine der größten Legenden unserer Zeit! Eine "Wonderful Crazy Night" verspricht Elton John auf seiner Tournee - und, wie sich die "Krone" bereits selbst bei einem Konzert in London versichern konnte, er hält, was er verspricht. Dabei verzichtet er auf große Showeffekte - seine unvergleichlichen Hits reichen völlig aus für eine wunderbar verrückte Nacht.

Von "The Bitch Is Back" über "Rocket Man", "Don't Let The Sun Go Down On Me" und "Your Song" bis hin zu "Candle In The Wind" singt er sich mit ungebrochener Spielfreude durch 40 Jahre Musikgeschichte. Ein Konzert, das Sie nicht versäumen sollten! Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten erhalten Sie unter 01/588 85- 100 oder unter www.ticketkrone.at .