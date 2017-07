Chester Bennington: Emotionale Trauerfeier

Die Welt trauert noch immer um Chester Bennington. Am Wochenende wurde der Linkin- Park- Sänger nun in der Nähe von Los Angeles beigesetzt. Hunderte Familienmitglieder und Freunde hätten bei der privaten und sehr emotionalen Trauerfeier in einem Botanischen Garten Abschied genommen, berichtete das Promi- Portal "TMZ" am Sonntag.