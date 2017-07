Café Drechsler: Das leichtfüßige Jazz- Comeback

Sie verwandelten Konzerthallen auf der ganzen Welt in brodelnde Dancefloors. Café Drechlser war eine der heißesten österreichischen Bands, die ganz ohne Strom, rein akustisch, Clubsounds der Extraklasse kreierte. Vor zehn Jahren gingen Schlagzeuger Alex Deutsch, Bassist Oliver Steger und Saxophonist Ulrich Drechsler dann getrennte Wege.

Doch nun haben sie sich zusammengetan - und ihr Erfolgsrezept von einst lautet heute noch: einfach spielen ohne Plan und ohne Proben. "Es hat sofort wieder funktioniert und war sofort ganz anders", lacht Deutsch über die ersten Schritte der Reunion. "Wir sind wie ein Baukastensystem, jeder fängt an zu spielen und dann basteln wir alles zusammen. Es ist so leicht wie Radfahren, nicht nachdenken, einfach losfahren."

"Eigentlich ist es wie ein Wunder, dass drei Männer auf die Bühne gehen, ohne sich irgendetwas auszumachen", meint Drechsler. "Wie in jeder guten Beziehung klappt das nur durch Zuhören." Genau nach diesem Rezept ist auch ihr Comeback- Album "And Now... Boogie" entstanden. "Wir sind völlig ohne Plan ins Studio." Herausgekommen ist ein Sound, der direkt in die Beine fährt - so gut wie früher.

Café Drechsler kann man in nächster Zeit auch einige Male live betrachten. Am 14. Juli in der Innenhofkultur in Klagenfurt, am 25. August beim Jazzfestival in Saalfelden, am 15. September beim Take The A Train Festival in Salzburg, am 18. September im Wiener Porgy & Bess, am 29. September beim Leibnitzer Jazzfestival und am 19. November im MuTh in Wien. Alle weiteren Infos und Tickets finden Sie unter www.cafedrechsler.at .