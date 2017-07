Alice Cooper findet altes Warhol- Gemälde in Lager

Bei dem Gemälde handelt es sich um einen Siebdruck mit dem Titel "Red Little Electric Chair" aus der "Death and Disaster"- Serie, das einen elektrischen Stuhl zeigt. Cooper hatte das Werk in den Siebzigern für eine seiner recht bizarr anmutenden Bühnenshow genutzt, danach aber vergessen und erst kürzlich wiedergefunden, berichtet "The Guardian".

Foto: Rob Fenn

Bild jahrzehntelang zusammengerollt in Lager aufbewahrt

Alice Cooper und Andy Warhol hatten sich in den 60er- Jahren in New York kennengelernt. Das Gemälde hätte aber Coopers damalige Freundin Cindy Lang im Jahr 1972 gekauft - für nur 2500 Dollar. Heute dürfte das ungerahmte - aber leider auch unsignierte - Bild mehrere Millionen einbringen.