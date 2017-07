2x2 Karten für das Jolly Roger Festival gewinnen

Die schönsten Konzerterlebnisse finden im Sommer doch immer unter freiem Himmel statt. Noch schöner sind sie, wenn sie dann noch in der vielleicht attraktivsten Freiluftkonzertlocation Wiens stattfinden. Das brandneue Jolly Roger Festival feiert am 2. August seine Premiere auf dem Open- Air- Gelände der Arena Wien und will sich mit einem stilistisch bunten Line- Up auf der heimischen Konzertlandkarte etablieren. Als Headliner für die Festivalpremiere konnten niemand Geringere als die schwedischen Death- Metal- Wikinger Amon Amarth gewonnen werden. Johan Hegg und Co. haben sich mit ihren melodischen Schlachtenepen längst ein breitenwirksames Publikum erspielt.

Als Co- Headliner fungieren die US- Amerikaner von Trivium, die sich in den letzten Jahren vor allem durch Spielfreude und dem Gefühl für knackigen Songwriting ein Standing in der Metalszene erspielt haben. Frontmann Matt Heafy ist einer der charismatischsten Sänger der Szene und gilt mit seiner Band als potenzieller Headliner für zukünftige Metal- Festivals. Wesentlich brachialer geht die österreichische Black/Death- Schmiede Belphegor ans Werk. Die international extrem erfolgreichen Salzburger touren nicht nur tagein, tagsaus rund um den Globus, sondern haben auch schon das nächste Studioalbum in der Pipeline. Möglicherweise gibt es beim Jolly Roger schon die ersten Kostproben daraus zu hören. Abgerundet wird die Festival- Premiere von The Hirsch Effekt, Epsilon, Underside und Cannonball Ride.

Wir verlosen auf diesem Weg 2x2 Tickets für das Jolly Roger Festival am 2. August in der Wiener Arena. Senden Sie uns einfach eine E- Mail mit Ihren Daten und dem Kennwort "Piratenflagge" an pop@kronenzeitung.at und schon sind Sie im Rennen um die begehrten Karten. Einsendeschluss ist Donnerstag, 13. Juli, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns bekannt gegeben. Alle weiteren Infos und Karten erhalten Sie unter 01/588 85- 100 oder unter www.ticketkrone.at .