1 x 2 Meet & Greet mit Priscilla Presley gewinnen

Elvis singt in perfekt restaurierten Konzertaufnahmen auf riesigen Leinwänden und wird dabei live von einem Orchester begleitet. "Er hat immer davon geträumt, mit großem Orchester aufzutreten, aber entweder war die Bühne zu klein, oder andere meinten, das passt nicht zu seiner Rock- 'n'- Roll- Musik. Aber Elvis war immer auf der Suche nach dem großen Sound, nach dem Dramatischen, dem Emotionalen. Wir erfüllen seinen Traum", so die Presley- Witwe.

Priscilla bei der Hochzeit mit Elvis Foto: "Krone"

Priscilla selbst führt am 22. Mai in der Wiener Stadthalle durch den Abend und erzählt liebenswerte Anekdoten aus dem gemeinsamen Leben.