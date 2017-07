Zehn Fakten, die Sie über Spielberg wissen müssen

Erstmals in der Red- Bull- Ring- Ära kommt der WM- Führende in der Spielberg- Woche nicht aus dem Mercedes- Stall. Doch nicht nur deswegen steht Sebastian Vettel unter Beobachtung. Wie geht das Duell zwischen Lewis Hamilton und dem Ferrari- Star nach dem Baku- Rempler weiter? Auf dem Papier aktuell stärkster Formel- 1-Fahrer ist vor seinem Quasi- Heimrennen am Sonntag Daniel Ricciardo. Dazu könnte heuer der 14 Jahre alte Streckenrekord von Michael Schumacher fallen.

Hier noch die wichtigsten zehn Fakten zum Rennwochenende in der Steiermark:

Das erste Rennen fand bereits 1964 statt.

Zwischen 2000 und 2003 hieß die Rennstrecke A1- Ring (seit 2014 Red- Bull- Ring).

Die Strecke von Spielberg hat eine Länge von 4,326 Km.

Die Rennlänge beträgt 307,146 Km in 71 Runden.

Den Rundenrekord in einem Rennen hält mit 1:08,337 Michael Schumacher seit 2003.

Die meisten Siege beim Großen Preis von Österreich feiert Alain Prost mit drei Erfolgen.

Die meisten Pole Positions haben Rene Arnoux und Niki Lauda mit drei aufzuweisen.

Niki Lauda konnte seinen Heim- Grand- Prix nur einmal gewinnen (1984).

Der Sieger von 2016 hieß Lewis Hamilton.

Zwischen 1988 und 1996 sowie von 2004 bis 2013 gab es in Österreich kein Formel 1 Rennen.