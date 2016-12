Wolff: Wehrlein ist Favorit für Mercedes- Cockpit

"Wir werden genau überlegen, wen wir wollen", erklärt Wolff, "und auch, wie sich Mercedes in Zukunft aufstellt. Unsere Philosophie war bisher, zwei gleichwertige Fahrer zu haben. Vielleicht muss man sie ändern, weil der Instinkt des Fahrers die Kontrolle übernimmt." Er spricht damit das Finale in Abu Dhabi an, wo sich Lewis Hamilton den Anordnungen der Teamspitze widersetzte.

Foto: GEPA

Top- Trio "ist nicht zu haben"

Bis Weihnachten soll jedenfalls Hamiltons neuer Teamkollege feststehen. "Verstappen, Ricciardo und Vettel sind nicht zu haben", sagt Wolff. Wohl wissend, mit Pascal Wehrlein und Esteban Ocon zwei Riesentalente im Mercedes- Förderprogramm zu haben. "Pascal hat sich bei den Tests ordentlich angestellt, hat einen Vorteil."

Kommt MotoGP- Star?

Auch andere Piloten schielen auf das Cockpit. Fix ist, dass Mercedes niemanden aus einem Vertrag kauft. Die Liste der Kandidaten ist lang, auch Namen wie die von DTM- Haudegen Mattias Ekström, Rallye- Ass Sebastien Ogier oder MotoGP- Star Jorge Lorenzo machen die Runde. Wolff: "Jorge hat absolut gut getestet. Auch ihn sollte man nicht total von der Hand weisen."