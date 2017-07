WM- Kampf: Vettel fordert Hamilton in dessen Heimat

Und es würde bedeuten, dass Vettel den Vorsprung in der WM- Wertung nach der Hälfte der 20 Saisonläufe noch einmal um mindestens sieben Punkte ausgebaut hätte. Doch Verfolger Hamilton will sich auf keinen Fall mit Rang zwei zufriedengeben. "Es ist ein Muss für britische Fahrer, zu gewinnen", sagte der 32- Jährige und freute sich bereits auf ein "unglaublich intensives Wochenende".

Hamilton schwänzt PR- Event

"Es ist gut, hier zu sein", sagte er zu Beginn seiner Ausführung bei der offiziellen Pressekonferenz, in der immer wieder die Rede auf seinen Ferienausflug kam. Hamilton hatte ein Showevent geschwänzt und war mit Freunden auf Kurzurlaub auf der griechischen Insel Mykonos.

Jeder Fahrer habe das Recht gehabt, zu entscheiden, ob er mitmachen wollte oder nicht, betonte Hamilton. Er habe den Organisatoren bereits in der vergangenen Woche abgesagt. Hamilton war der einzige Fahrer der nicht teilnahm. Dafür hatte er Pfiffe und Buhrufe am Trafalgar Square geerntet.

Bottas mischt sich ein

Dass die britischen Fans nun aber am Rennwochenende von Lokalmatador Hamilton zu Sebastian Vettel umschwenken, damit rechnet der WM- Spitzenreiter aus Deutschland nicht. "Ich bin nicht der Heim- Fahrer, die Fans werden die Heim- Fahrer anfeuern. Das sollten sie auch tun", sagte der vierfache Weltmeister.

Im Schatten von Vettel und Hamilton mischt sich auch Hamiltons Mercedes- Teamkollege Valtteri Bottas immer mehr in die WM- Entscheidung ein. Der Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg liegt nur 15 Punkte hinter Hamilton, Vettel ist 35 Zähler entfernt. "Ich fühle, dass ich gerade das Momentum habe", sagte Bottas, der am Sonntag in Österreich seinen zweiten Saisonsieg gefeiert hatte.