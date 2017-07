Wehrlein startet in Spielberg aus der Boxengasse

Beim dem Deutschen wurde nach dem Qualifying am Samstag der Turbolader gewechselt, bestätigte der Motorsport- Weltverband (FIA) am Sonntag. Wehrlein wäre in der Startaufstellung als Letzter gestartet.

Das Rennen beginnt um 14 Uhr, wir krone.at berichtet wie gewohnt live.