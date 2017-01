Walkner verliert auf dritter Etappe an Boden

Der Salzburger Matthias Walkner hat am Mittwoch auf der dritten Etappe der Rallye Dakar an Boden verloren. Der KTM- Pilot, der aufgrund seiner Vortagesleistung als Zweiter starten musste, büßte auf den 364 gewerteten Kilometern zwischen San Miguel de Tucuman und San Salvador de Jujuy in Argentinien als Elfter 25:40 Minuten auf Tagessieger Joan Barreda aus Spanien ein.