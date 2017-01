Walkner nach Strafe Etappen- 13. statt -Zweiter

Matthias Walkner hat die zweite Etappe der Rallye Dakar am Dienstag 3:22 Minuten hinter Tagessieger Toby Price auf Rang zwei beendet. Der Salzburger erhielt nach dem 803 Kilometer langen Teilstück von Resistencia nach San Miguel de Tucuman in Argentinien aber eine Fünf- Minuten- Zeitstrafe aufgebrummt und musste sich mit Rang 13 begnügen. In der Gesamtwertung ist der KTM- Pilot nun nur noch Elfter. 7:39 Minuten fehlen Walkner in der Motorrad- Wertung auf seinen Marken- Kollegen und zugleich Dakar- Titelverteidiger Price, der nach dem ersten Tag nur auf Platz 17 gelegen war.