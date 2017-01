Walkner auf verkürzter 7. Etappe Achter

Nur 161 Kilometer anstatt der geplanten 322 von La Paz nach Uyuni wurden aufgrund des Dauerregens auf diesem ersten Teil der Marathonetappe gewertet. Die Fahrer mussten danach auf Mechaniker- Hilfe von außen verzichten und durften ihre Motorräder nur selbst wieder auf Vordermann bringen. Der zweite Teil führt am Dienstag von La Paz nach Salta in Argentinien.

Walkner hatte auf den Tag genau vor einem Jahr bei einem Sturz auf der 7. Etappe von Uyuni in Bolivien nach Salta einen Oberschenkelbruch erlitten. Am Montag büßte er bis zum ersten Kontrollpunkt etwas Zeit ein, holte aber danach wieder auf. Von einem Podestplatz trennen den Ex- Motocross- und Rallye- Weltmeister 12:01 Minuten.