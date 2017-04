Vettel Schnellster im Abschlusstraining

Der deutsche Ex- Weltmeister distanzierte seinen Ferrari- Teamkollegen Kimi Räikkönen aus Finnland am Samstag in 1:34,001 Minuten um 0,337 Sekunden. Auf den Rängen drei und vier folgten die Mercedes- Fahrer Valtteri Bottas (0,363 Sek.) und Lewis Hamilton (0,541).

Das Red- Bull Duo Max Verstappen (5.) und Daniel Ricciardo (8.) hatte bereits deutlich mehr als eine Sekunde Rückstand auf Vettel. Das Qualifying beginnt um 14 Uhr.