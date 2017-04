Vettel lässt Italien von neuer Ferrari- Ära träumen

Vettel führt die Fahrerwertung nach drei Rennen sieben Punkte vor Hamilton an. Selbst in der Konstrukteurs- WM liegt Ferrari drei Zähler vor Mercedes, dem alles überragenden Team der vergangenen drei Jahre. Mit dem neuen Reglement und dem vor zwei Jahren nach vier WM- Titeln von Red Bull losgeeisten Vettel als Katalysator ist Ferrari zum echten Gegner aufgestiegen.

Kein einziger Sieg in der letzten Saison

Im Vorjahr hatten die Roten nicht ein Rennen gewonnen, die 2016 geleistete Entwicklungsarbeit macht sich nun aber bezahlt. Der Auftaktsieg in Australien habe noch einmal neue Energie freigesetzt, berichtete Vettel. "Die ganze Fabrik ist zum Leben erwacht. Das ist großartig, und das müssen wir fortsetzen." Zumal die WM durch die Fähigkeit zur Weiterentwicklung entschieden werden dürfte.

Foto: GEPA

Vettel schwärmt von neuer Roten Göttin

Daher war Perfektionist Vettel nach seinem Triumph mit dem Kopf auch bereits bei den Testfahrten, die am Dienstag und Mittwoch in Bahrain auf dem Programm stehen. "Ich habe mich schon zur Hälfte des Rennens gefreut, bald wieder in den Wagen zu springen", sagte der 29- Jährige. So begeistert ist er von seiner neuen Roten Göttin. "Das Auto ist eine Freude, ich genieße es wirklich."