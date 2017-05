Vettel holt seine 1. Pole seit Singapur 2015!

"Das Auto war phänomenal. Wenn du hier den Rhythmus hast, fühlt es sich einfach großartig an", freute sich Vettel nach seiner 47. Pole bzw. der ersten nach 588 Tagen. Aufgrund der knappen Abstände zu Räikkönen und Bottas sei freilich alles offen. "Die Pole ist erst ein Schritt, die Hauptarbeit wartet morgen. Aber ich bin sehr froh und genieße das jetzt."

Zum ersten Mal seit dem 22. Juni 2008 stehen zwei Ferraris in der ersten Startreihe. "Wir haben zwei tolle Fahrer und ein fantastisches Auto", betonte Ferrari- Teamchef Maurizio Arrivabene. Vor Vettel stand zuletzt mit dem Red- Bull- Fahrer Daniel Ricciardo im Vorjahr in Monaco ein Nicht- Mercedes- Mann auf der Pole Position. Seither waren 18 Mal die Silberpfeile vorne gewesen. Von 2014 bis dato hatte Mercedes 59 von 62 möglichen Poles erobert.

Seit der Premiere 2014 hatte Mercedes mit drei Siegen und drei Poles in Sotschi alles abgeräumt. Nach dem Qualifying schaut es für das Team von Toto Wolff aber nicht besonders gut aus. Vor allem Hamilton kam mit 0,573 Sekunden Rückstand bei Weitem nicht an die Bestzeit heran. Ricciardo und sein Red- Bull- Teamkollege Max Verstappen gehen am Sonntag von den Startplätzen fünf und sieben ins vierte Saisonrennen.

Das Ergebnis:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:33,194 Minuten

2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:33,253

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:33,289

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:33,767

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:34,905

6. Felipe Massa (BRA) Williams 1:35,110

7. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:35,161

8. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:35,285

9. Sergio Perez (MEX) Force India 1:35,337

10. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:35,430 (alle in Q3)

11. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 1:35,948

12. Lance Stroll (CAN) Williams 1:35,964

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:35,968

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:36,017

15. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:36,660 (in Q2)

16. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1:36,462

17. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:37,070

18. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 1:37,332

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:37,507

20. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:37,620 (in Q1)