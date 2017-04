Vettel dominiert in Sotschi ++ Mercedes zurück!

Der vierfache Ex- Weltmeister benötigte in der zweiten Einheit 1:34,120 Minuten für den 5,848 Kilometer langen Kurs in Sotschi. Sein Teamkollege Kimi Räikkönen wurde Zweiter vor den beiden Mercedes- Fahrern Valtteri Bottas und Lewis Hamilton.

Foto: Associated Press

Vor allem der große Rückstand der beiden Silberpfeil- Piloten überraschte. Der Finne Bottas war 0,67 Sekunden langsamer als Vettel, der britische WM- Zweite Hamilton verlor sogar 0,709 Sekunden auf die Bestmarke. Die Red Bulls von Max Verstappen (+1,420) und Daniel Ricciardo (+1,790) folgten mit Respektabstand auf den Rängen fünf und sechs.

Das Ergebnis des 2. Trainings:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:34,120 Minuten

2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,263 Sekunden

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,670

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,709

5. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,420

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +1,790

7. Felipe Massa (BRA) Williams +2,141

8. Nico Hülkenberg (GER) Renault +2,209

9. Kevin Magnussen (DEN) Haas +2,386

10. Sergio Perez (MEX) Force India +2,480

Weiters:

12. Fernando Alonso (ESP) McLaren +2,645

15. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +2,963

17. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +3,180

Das Ergebnis des 1. Trainings:

1. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:36,074 Minuten

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,045 Sekunden

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,607

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,100

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1,156

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +1,216

7. Sergio Perez (MEX) Force India +1,383

8. Felipe Massa (BRA) Williams +1,826

9. Lance Stroll (CAN) Williams +1,870

10. Esteban Ocon (FRA) Force India +1,991

11. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +2,422

Weiters:

13. Fernando Alonso (ESP) McLaren +2,739

14. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +2,902