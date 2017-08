Verstappen: "Komme mit Situation nicht mehr klar!"

Er habe das Vertrauen in seinen Boliden verloren. Die Chance, um einen Grand- Prix- Sieg mitzufahren, sei laut Verstappen nicht vorhanden. "Es ist derzeit nicht möglich, und es wird noch eine ganze Weile dauern, ehe es möglich ist", so Verstappen in der niederländischen TV- Sendung "PetTalk".

Foto: GEPA

Bereits nach dem Spa- Rennen stellte er klar: "Das darf einem Topteam nicht passieren." In Belgien stoppte ihn erneut ein technischer Defekt. "Sie entschuldigen sich schon das ganze Jahr lang bei mir, aber das bringt mir nichts", schimpft er in der Sendung über Motorenpartner Renault.

Zuletzt forderte der 19- Jährige Verbesserungen in den nächsten Jahren, stellte Red Bull sogar ein Ultimatum. "Es ist sinnlos, so weiterzumachen", ist Verstappen verzweifelt.

Marko: Keine Ausstiegsklausel

Die Lage ist angespannt. Verstappens Vertrag bei Red Bull soll zumindest bis Ende 2018 gültig sein, die aktuelle Pannenserie mache aber weder ihn noch den Rennstall glücklich, gestand Motorsport- Konsulent Helmut Marko. Ob der Niederländer eine Ausstiegsklausel bei ausbleibendem Erfolg hat, ist nicht bekannt. Marko selbst hat dies stets dementiert.