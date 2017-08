Verstappen entschuldigt sich: "Wollte ich nicht!"

Red Bull vergab eine Riesenchance in Budapest. Auf der Strecke, auf der die "Bullen" einst Kreise um ihre Gegner gefahren sind, machte das unüberlegte Manöver Verstappens schon früh alle Hoffnungen auf einen weiteren Podestplatz oder sogar Sieg für die hinter den Ferraris und den Mercedes aus der dritten Reihe gestarteten Autos von Dietrich Mateschitz zunichte.

Foto: AFP

Der sonst so höfliche Ricciardo musste sein defektes Auto gleich danach abstellen. Der Baku- Sieger bezeichnete das Verhalten des 19- jährigen Niederländers danach mehrfach als "amateurhaft" und "dumm" und forderte ein klärendes Gespräch.

Foto: AFP

Die Aktion wirkte sich doppelt unglücklich aus, denn Verstappen kassierte auch noch eine 10- Sekunden- Zeitstrafe. Dennoch lag er am Ende als Fünfter nur 13 Sekunden hinter Sieger Vettel. Der Holländer gab sich dementsprechend kleinlaut. "Ich entschuldige mich bei Daniel und dem Team", schrieb Verstappen auf Twitter.

Ricciardo nimmt Entschuldigung an

Daniel Ricciardo will nach einer Aussprache den Zwist mit Red- Bull- Teamkollege Max Verstappen hinter sich lassen. "Max hat sich nach dem Rennen bei mir entschuldigt, und wir haben abseits der Medien und aller anderen miteinander geredet", twitterte der Australier am Montag. "Die Situation wurde auf die richtige Art gelöst, damit es weitergehen kann", schrieb Ricciardo und drückte seine Vorfreude auf das nächste Rennen in vier Wochen in Spa- Francorchamps aus.