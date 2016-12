Verstappen: Award für Manöver gegen Rosberg

Red- Bull- Pilot Max Verstappen ist bei der Gala des Motorsport- Weltverbandes (FIA) in Wien am Freitagabend gleich zweifach ausgezeichnet worden. Der 19- jährige Formel- 1-Teenager aus den Niederlanden erhielt die Special Awards als "Persönlichkeit des Jahres" und für die "Aktion des Jahres" in allen FIA- Serien. Im Video oben sehen Sie alle Highlights vom Grand Prix in Abu Dhabi vor rund einer Woche!