Traumstart! Lucas Auer gewinnt DTM- Auftakt

In seiner Saison- Vorschau hat der Österreicher Lucas Auer angekündigt, dass er in der DTM so schnell wie möglich ganz ankommen möchte. Gesagt, getan. Der 22- jährige Tiroler, ein Neffe des neuen DTM- Bosses Gerhard Berger, gewann am Samstag das Auftaktrennen der neuen Saison in Hockenheim. Es war sein insgesamt zweiter DTM- Sieg.