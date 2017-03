Timo Scheider: Aufs Podest mit Hinterseer- Stiefel

Timo Scheider ist Deutscher. Rheinländer um genau zu sein. Allerdings lebt der 38- Jährige seit 17 Jahren in Österreich. Und fährt seit Jahren mit einer rot- weiß- roten Rennlizenz. "Wir haben das nie an die große Glocke gehängt", erzählt der Familienvater, der 2008 und 2009 die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) auf Audi gewann.

In Österreich kennt man Timo nicht nur als Rennfahrer, sondern auch als Schwiegersohn des bärigsten aller Kitzbühler, Hansi Hinterseer. "Klar ist das immer präsent, stört mich aber überhaupt nicht", lächelt Scheider. "Ich habe in meinem Leben nie eine liebevollere Familie kennengelernt als die Hinterseers", ist der sympathische Mann von Hansis Tochter Jessica stolz auf sein familiäres Umfeld.

"Skischüler" bei Hansi Hinterseer

Der "Flachlandtiroler" Scheider schätzt auch Hansis Entertainerqualitäten: "Ich bin oft in Kitzbühel, gehe mit ihm in die Berge, und er schafft es immer, mich mit seinen Witzen und Geschichten zum Lachen zu bringen."

Außerdem brachte ihm der Mann mit den berühmten Fell- Stiefeln das Skifahren bei. Der durfte dafür in den DTM- Audi. Den tauschte Scheider nun gegen einen in Österreich aufgebauten Rallycross- Boliden von MJP Racing. Am Wochenende startet die WM in Barcelona: "Das Auto hat Potenzial, wir wollen bald ums Podium mitfahren." Für den ersten Podestplatz hat Timo eine besondere Idee: "Auf das Podium steige ich dann mit einem Hinterseer- Stiefel."

Felix Cerny, Kronen Zeitung