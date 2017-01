Technik- Direktor Paddy Lowe verlässt Mercedes

Einen Nachfolger benannte der Rennstall zunächst nicht. Lowe hatte seine Zeit in der Formel 1 bei Williams begonnen, ehe er dann viele Jahre für McLaren tätig war. Seine Rückkehr in eine Führungsposition bei Williams könnte auch Vorbote für den erwarteten Wechsel des Finnen Valtteri Bottas zu Mercedes sein. Williams hatte zunächst die Freigabe für Bottas verweigert, der als Favorit auf die Nachfolge des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg im Silberpfeil gilt.

Mit dem Entgegenkommen von Mercedes in Sachen Paddy Lowe sowie reduzierten Preisen für die Mercedes- Kundenmotoren könnte Williams aber seinen Widerstand gegen einen Wechsel von Bottas aufgeben. Das Cockpit von Bottas könnte dann Felipe Massa übernehmen, der eigentlich seine Karriere bereits beendet hatte.

Wolff: "Paddy hat eine wichtige Rolle gespielt"

"Paddy hat eine wichtige Rolle für unsere Erfolge in den vergangenen dreieinhalb Jahren gespielt - und wir danken ihm für seinen Beitrag zu diesem bedeutenden Kapitel in der Motorsport- Geschichte von Mercedes", betonte Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff. Der Wiener ist überzeugt, dass die "Silberpfeile" den Abgang von Lowe gut verkraften werden. "Erfolg ist in der Formel 1 nicht von Einzelpersonen abhängig, sondern von der Stärke und der technischen Leistungsfähigkeit eines Teams", erklärte Wolff.