So tobt Alonso im Funk: "Macht doch was ihr wollt"

Fernando Alonso gilt als begnadeter Rennfahrer, zählt sicher zu den Top- 5 der Formel- 1. Doch im McLaren- Honda wird er zur Lachnummer! "In meinem ganzen Leben bin ich noch nie mit so wenig Power gefahren", wütete er in Richtung Team per Boxenfunk: "Macht doch was ihr wollt!", wetterte der 35- Jährige 32- fache- GP- Sieger, "auf der Geraden werde ich von Fahrern überholt, die 300 Meter hinten waren."

Im Video oben hört man ihn fluchen. Alles zum Rennen selbst und zum strahlenden Sieger Sebastian Vettel lesen Sie hier.

Hier sehen Sie die Highlights vom Grand Prix im Video:

