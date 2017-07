Silverstone: Hamilton siegt, Vettel im Reifenpech

Mann des Rennens war aber Red- Bull- Pilot Daniel Ricciardo, der vom 19. Startplatz weg durch das Feld "pflügte" und hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen Fünfter wurde. Der Niederländer Verstappen, der ein beherztes Rennen fuhr, aber nicht vom Glück verfolgt war, war zuletzt fünfmal in Serie ausgeschieden. Hamilton jubelte auf dem Podium locker und gelöst, nachdem sich unter der Woche viel Kritik der heimischen Medien über ihn ergossen hatte. "Ich kann es gar nicht beschreiben. Danke für diese Unterstützung an diesem Wochenende", sagte der 32- Jährige, der am Mittwoch einem Formel- 1-Event am Trafalgar Square ferngeblieben war, da er lieber mit Freunden Urlaub auf Mykonos machte.

Fünf Siege in Silverstone waren zuvor nur den Motorsport- Legenden Jim Clark und Alain Prost gelungen. In Sachen WM- Wertung verschob sich das Bild dramatisch zu Hamiltons Gunsten. Als er von US- Schauspieler Owen Wilson gefragt wurde, ob er nun die Weltmeisterschaft gewinnen werde, antwortete er: "Das ist der Plan." Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff wollte dem Fast- Umsturz im Klassement noch nicht zu viel Bedeutung beimessen: "Jetzt machen wir ein Rennen nach dem anderen, hoffentlich mit einem Happy End", sagte der Wiener. Vettel meinte, die Reifenpanne zum Schluss "kam wie aus dem Nichts". Dass er die WM- Führung behielt, konnte ihn auch nicht glücklicher stimmen. "Ich glaube, heute ist nicht viel Trost zu spenden", stammelte er im ORF- Fernsehen. "Wir haben zu viele kleine Fehler gehabt."

Beim Start preschte vor allem Verstappen von Position vier energisch nach vorne. Der 19- Jährige überholte den zögerlich angefahrenen Vettel und probierte selbiges auch mit Räikkönen, was letztlich aber nicht gelang. Auch Force- India- Pilot Esteban Ocon und Bottas, der nach einer Getriebetausch- Strafe von Platz neun starten hatte müssen, kamen gut weg. Nach einem Zusammenstoß der Toro- Rosso- Rennwagen von Carlos Sainz und Daniil Kwjat fuhr schon in der zweiten Runde das Safety Car auf die Strecke, die kurze Phase verstrich ohne besondere Vorkommnisse.

Während Hamilton seinen Vorsprung auf Räikkönen im Anschluss konstant ausbaute, lieferte sich Verstappen mit Vettel ein beinhartes Duell um Platz drei. Mehrmals griff der Deutsche erfolglos an. "Ich glaube, er will wohl Autodrom spielen", funkte Verstappen. Schließlich lotste Ferrari Vettel aber durch einen perfekten Boxenstopp an dem Niederländer vorbei. Auch Bottas blieb nach seinem Boxenstopp vor Verstappen. Am Ende setzte der Finne den vor ihm fahrenden Vettel mächtig unter Druck. In der 44. Runde konnte der Deutsche dem Angriff von Bottas nicht mehr standhalten - der wiederum fortan auf Räikkönen Jagd machen. Zum Überholmanöver kam es aber nicht mehr, da dann der Reifenteufel bei Ferrari zuschlug.

Das Ergebnis:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:21:27,490 Stunden

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +14,063 Sekunden

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +36,570

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +52,125

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +1:05,955

6. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1:08,109

7. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1:33,989

8. Esteban Ocon (FRA) Force India +1 Runde

9. Sergio Perez (MEX) Force India +1 Runde

10. Felipe Massa (BRA) Williams +1 Runde

11. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1 Runde

13. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

14. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +1 Runde

15. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

16. Lance Stroll (CAN) Williams +1 Runde

17. Pascal Wehrlein (GER) Sauber +1 Runde

Ausgeschieden: Fernando Alonso (ESP/McLaren), Carlos Sainz jr. (ESP/Toro Rosso), Jolyon Palmer (GBR/Renault)

Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1:30,621 Min. in der 48. Runde (Schnitt: 234,030 km/h)

Der Stand in der WM- Wertung:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 177 Punkte

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 176

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 154

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 117

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 98

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 57

7. Sergio Perez (MEX) Force India 52

8. Esteban Ocon (FRA) Force India 43

9. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 29

10. Nico Hülkenberg (GER) Renault 26

11. Felipe Massa (BRA) Williams 23

12. Lance Stroll (CAN) Williams 18

13. Romain Grosjean (FRA) Haas 18

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas 11

15. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 5

16. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 4

17. Fernando Alonso (ESP) McLaren 2

Der Stand in der Konstrukteurs- WM:

1. Mercedes 330 Punkte

2. Ferrari 275

3. Red Bull 174

4. Force India 95

5. Williams 41

6. Toro Rosso 33

7. Haas 29

8. Renault 26

9. Sauber 5

10. McLaren 2