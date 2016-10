Sebastian Vettel rastet aus: "Fuck off, Charlie!"

So einen Ausraster von Sebastian Vettel hat es zumindest vor laufender TV- Kamera noch nie gegeben! In der letzten Runde des Formel- 1-Grand Prix von Mexiko wurde der Deutsche von Max Verstappen, der quer durch das Gras abgekürzt hatte, nicht auf Platz drei vorgelassen. Daraufhin brannten bei ihm alle Sicherungen durch: "Fuck off, Charlie!", brüllte er in den Funk in Richtung FIA- Rennleiter (Video oben), der Vettels Meinung nach nicht genug gegen Bösewicht Verstappen unternommen hatte. Am Ende wurde Vettel selbst für ein verbotenes Manöver bestraft und verlor damit Rang drei, den er nach der Strafe für Verstappen erbte.