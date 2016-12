Schumacher- Sohn Mick wechselt in die Formel 3

"Ich glaube, das ist der Schritt, den alle Großen gemacht haben und die Klasse, die alle Großen durchlaufen haben", sagte der Deutsche in einem Interview mit der Bild- Zeitung.

"Will F1- Weltmeister werden"

In der Formel 4 wurde Schumacher in der vergangenen Saison in der Gesamtwertung Zweiter. Starten wird er auch 2017 für den italienischen Rennstall Prema. In der Formel 3 fuhr einst auch Michael Schumacher, ehe er mit sieben WM- Titeln der erfolgreichste Fahrer der Formel 1 wurde. Keinen Zweifel lässt Sohn Mick daran, dass auch er in der Motorsport- Königsklasse irgendwann erfolgreich sein will: "Ich möchte Formel- 1-Weltmeister werden."