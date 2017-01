"Schnell und zuverlässig" - Rosberg lobt Bottas

Der zurückgetretene Formel- 1-Weltmeister Nico Rosberg ist von dem Finnen Valtteri Bottas als seinem Nachfolger bei Mercedes angetan. "Genau darauf habe ich gehofft! Dass das Team in Kürze einen perfekten Nachfolger für mich findet. Er ist schnell und zuverlässig. Bin gespannt, was er erreichen wird und wie es ihm gegen Lewis ergehen wird", sagte Rosberg am Dienstag.