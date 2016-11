Rosbergs und Hamiltons Weg zum Weltmeister

Nico Rosberg reist als Formel- 1-Spitzenreiter zum Saisonfinale in Abu Dhabi. Der 31- jährige Deutsche kann sich am Sonntag (Start um 14 Uhr) erstmals zum Weltmeister krönen. In der Fahrerwertung hat Rosberg 367 Punkte. Der Vorsprung auf seinen britischen Mercedes- Teamkollegen und WM- Rivalen Hamilton (355) beträgt zwölf Zähler.