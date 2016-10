Rosberg Schnellster im Freien Training in Austin

WM- Spitzenreiter Nico Rosberg hat am Freitag in Austin die beste Zeit im Freien Training zum Grand Prix der USA realisiert. Stark verbessert gegenüber dem ersten Abschnitt zeigte sich Daniel Ricciardo im Red Bull. Der Australier büßte auf die Bestzeit des Deutschen in der zweiten, schnelleren Trainingssession lediglich zwei Zehntelsekunden ein und ließ sogar Lewis Hamilton hinter sich.