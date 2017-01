Rosberg begrüßt Ecclestone- Aus: "War überfällig!"

Neben den klaren Worten zur Entmachtung gab es aber auch Lob für Ecclestone: "Bernie, Megajob", schrieb der Champion der vergangenen Saison auf Twitter. Dem neuen starken Mann, Chase Carey, der mit dem früheren Mercedes- Teamchef, Ross Brawn, und dem langjährigen ESPN- Funktionär, Sean Bratches, die Formel 1 attraktiver und moderner machen will, traut er einiges zu.

Foto: GEPA

Auch Rosbergs ehemaliger Motorsportchef, Toto Wolff, sieht dem Wandel positiv entgegen: "Im Bereich der neuen digitalen Medien befindet sich die Formel 1 in einem Embryo- Status, in der Steinzeit. Da haben wir mit Liberty jetzt die richtigen Experten an Bord." Wolffs engster Mercedes- Verbündeter, Niki Lauda, streut Ecclestone Rosen: "Eine Ära geht zu Ende. Die Entscheidung ist getroffen und zu respektieren. Bernie hat Unglaubliches geleistet."

Weltverband dankt Ecclestone

Der Motorsport- Weltverband (FIA) bedankte sich bei Ecclestone für seine Verdienste als Formel- 1-Geschäftsführer und wünschte Carey viel Erfolg. Gemeinsames Ziel mit dem neuen Besitzer Liberty Media sei es nun, "den Sport besser zu machen und wachsen zu lassen". Man darf also gespannt sein …