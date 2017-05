Red- Bull- Ausstieg? Marko pocht auf Motoren- Lösung

Red Bull Racing wird mit dem Renault- Motor anscheinend nicht glücklich. "Von der Leistung wären wir an Mercedes dran", sagte Helmut Marko am Rande des Europa- Saisonauftakts auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona, "aber wir haben ein Problem mit der Haltbarkeit, können nicht die volle Leistung abrufen." Im Qualifying von Barcelona etablierten sich Max Verstappen (sechs Zehntel zurück) und Daniel Ricciardo (eine Sekunde) wieder "nur" als dritte Macht. Am Sonntag um 14 Uhr (live im sportkrone.at- Ticker) geht das Rennen über die Bühne. Oben im Video sehen Sie die Highlights des GP von Russland!