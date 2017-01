Rallye- Drama: Fan bei Horror- Unfall getötet!

Rallye- Drama in Monte Carlo! Nach einem tragischen Unfall ist ein 50- jähriger Spanier ums Leben gekommen: Nach Angaben der Organisatoren wurde er am Donnerstag in einer für Zuschauer verbotenen Zone vom Auto des Neuseeländers Hayden Paddon erfasst und erlag später in einem Spital in Nizza seinen Verletzungen. Der Automobile Club de Monaco kündigte am Freitag in einem Statement an, alles tun zu wollen, um zu einer umfassenden Aufklärung beizutragen. Das Auto ist erst über eine Eisplatte gerutscht und dann kam es zum schrecklichen Unfall.