Qualifying- Krimi: Hamilton rast zur China- Pole!

Für Hamilton, der sich beim Auftakt in Australien Vettel geschlagen geben hatte müssen, war es die 63. Pole Position seiner Karriere und die sechste in Shanghai. Das sechste Jahr nacheinander steht damit auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in China ein Mercedes ganz vorne in der Startaufstellung. Zuletzt war es 2016 der spätere und mittlerweile zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg gewesen.

Foto: GEPA, AP

"Ich bin sehr, sehr glücklich", sagte Hamilton, dem nur noch zwei Pole Positions auf die Marke von Ayrton Senna fehlen. Der Brasilianer ist mit 65 in der ewigen Bestenliste hinter Rekord- Weltmeister Michael Schumacher Zweiter. Der Deutsche brachte es in seiner Laufbahn auf 68 Poles.

Verstappen nach Problem mit Motor- Software weit zurück

Hinter Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari geht Red- Bull- Fahrer Daniel Ricciardo am Sonntag als Fünfter ins Rennen. Der Teamkollege des Australiers, Max Verstappen, startet nach technischen Problemen nur vom 17. Platz. "Da haben nicht alle sechs Zylinder gearbeitet", erklärte Red- Bull- Berater Helmut Marko und meinte, der Performance- Verlust dürfte mit der Software zu tun gehabt haben.

Giovinazzi crasht seinen Sauber

Neben der Verstappen- Enttäuschung produzierte ein Unfall von Sauber- Pilot Antonio Giovinazzi den Aufreger der ersten Qualifying- Phase. Der Italiener, der auch in China für den noch nicht fitten Pascal Wehrlein im Cockpit sitzt, drehte sich von der Strecke, krachte mit dem rechten Vorderrad an die Mauer und beschädigte seinen Boliden schwer. Schon davor hatte es der 23- Jährige aber in Q2 geschafft, am Sonntag startet er von Position 15.

Grosjean und Palmer fassten Strafen aus

Der Franzose Romain Grosjean (Haas) und der Brite Jolyon Palmer (GBR) wurden in der Startaufstellung jeweils fünf Plätze nach hinten versetzt. Die beiden waren nach dem Unfall von Giovinazzi bei Gelben Flaggen zu schnell unterwegs gewesen, urteilten die Stewards. Grosjean geht damit am Sonntag von Platz 19 ins Rennen, Palmer ist das Schlusslicht der Startaufstellung. Verstappen rutschte auf die 17. Startposition vor, der Franzose Esteban Ocon steht einen Platz neben dem Niederländer in der neunten Reihe.

Endstand:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:31,678 Minuten

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:31,864

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:31,865

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:32,140

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:33,033

6. Felipe Massa (BRA) Williams 1:33,507

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:33,580

8. Sergio Perez (MEX) Force India 1:33,706

9. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:33,719

10. Lance Stroll (CAN) Williams 1:34,220 (alle in Q3)

11. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 1:34,150

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:34,164

13. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:34,372

14. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:35,046

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Sauber (ohne Zeit nach Unfall) (in Q2)

16. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:35,023

17. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:35,433

18. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:35,496 (in Q1)

19. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:35,223 (zurückversetzt)

20. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1:35,279 (zurückversetzt)