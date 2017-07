Qualifying in Silverstone ab 14 Uhr im Liveticker

Am Sonntag geht der Kampf um die WM- Krone in der Formel 1 in die nächste Runde. Lewis Hamilton (Mercedes) peilt seinen insgesamt fünften Sieg beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone an, der WM- Führende Sebastian Vettel (Ferrari) will das verhindern. Im Kampf um die erste Startreihe müssen sich die beiden Formel- 1-Stars um den WM- Dritten Valtteri Bottas (Mercedes) indes keine Gedanken machen. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Grand Prix in Spielberg, den Bottas für sich entscheiden konnte!