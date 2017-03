Prügelei in Boxengasse: NASCAR- Stars rasten aus!

Busch schlug in der Boxengasse Logano mit der Faust ins Gesicht, Sicherheitskräfte mussten eingreifen, um die beiden Streithähne zu trennen - zu sehen oben im Video.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Am Ende des 20- Sekunden- Fights trug Busch ein Cut auf der Stirn davon. Logano nach der blutigen Auseinandersetzung: "Eigentlich mögen wir uns ja."

Wie bei Schumi

Erinnerungen an den Zoff zwischen Michael Schumacher und David Coulthard wurden wach: Der 30. August 1998 in Spa. Schumacher führte souverän, bei extrem schlechter Sicht aber krachte der Ferrari- Pilot in den vor ihm fahrenden McLaren von Coulthard.

David Coulthard (li.) und Michael Schumacher im Jahr 1998 Foto: dpa

Schumi, der "DC" vorwarf, absichtlich gebremst und so den Unfall provoziert zu haben, stürmte später in die Garage des Schotten, beschimpfte ihn als "Fucking Killer" und fauchte ihn an: "Willst du mich umbringen?"

Kronen Zeitung/red