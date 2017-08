Pole in Spa! Hamilton zieht mit Schumacher gleich

Auf Platz zwei landete mit 0,242 Sekunden Rückstand Sebastian Vettel, der unmittelbar vor dem Qualifying verlautbaren hatte lassen, seinen Vertrag bei Ferrari bis 2020 verlängert zu haben. Dritter wurde Hamiltons Mercedes- Kollege Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen belegte im zweiten Ferrari den vierten Platz. Auf Platz fünf und sechs landeten die Red- Bull- Autos von Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

"Bete jeden Tag für Schumacher"

Den Schumacher- Rekord eingestellt zu haben, wertete Hamilton als "unglaublich" - "danke an meine Fans, danke aber auch an Michael Schumacher. Ich bete jeden Tag, dass es ihm besser geht." Schumacher hatte sich bei einem Ski- Unfall Ende 2013 ja schwer verletzt und ist seither aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Für Hamilton hatte die Pole in Spa noch einen zusätzlichen historischen Charakter. Es war seine insgesamt vierte beim Grand Prix von Belgien. So viele hatten vor ihm die F1- Legenden Juan Manuel Fangio und Ayrton Senna geholt. Und noch ein Jubiläum hat Hamilton zu feiern: Es ist das 200. Grand- Prix- Wochenende seiner Karriere.

"Er war wieder wirklich einmalig", lobte Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff die absolute Spa- Rekordrunde von 1:42,553 Minuten. "Er hat sich das ganze Training verbessert. Den Rekord einzustellen, Schumacher ist der größte Formel- 1-Fahrer aller Zeiten, ist fantastisch", sagte der Wiener im ORF- Interview.

In der WM- Wertung liegt Vettel 14 Punkte vor Hamilton, Bottas liegt 33 Zähler zurück. "Das Team hat in der Fabrik toll gearbeitet, wir sind gerüstet für die zweite Saisonhälfte", gab sich Hamilton optimistisch, was die WM- Entscheidung angeht. Für den dreimaligen Weltmeister steht am Sonntag (14 Uhr/LIVE im krone.at- Ticker) der 200. GP seiner Laufbahn an. Zum ersten Mal hatte der Brite am 9. Juni 2007 in seiner ersten Saison in Montreal die Poleposition geholt.

Vettel zeigte sich direkt nach dem Zeittraining ebenfalls zuversichtlich. Vor allem die Performance des Ferrari im ersten Freitagstraining stimmte den Deutschen positiv. "Bis jetzt schaut es ziemlich gut aus. Bei mehreren Runden mit viel Benzin habe ich mich sehr gut gefühlt. Wir haben den Speed - und wir sollten den auch beim Rennen am Sonntag haben", sagte der Ferrari- Pilot.

Das Ergebnis des Qualifyings:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:42,553 Minuten

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:42,795

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:43,094

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:43,270

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:43,380

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:43,863

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:44,982

8. Sergio Perez (MEX) Force India 1:45,244

9. Esteban Ocon (FRA) 1:45,369

10. Jolyon Palmer (GBR) keine Zeit in Q3

11. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda 1:45,090

12. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:45,133

13. Kevin Magnussen (DEN) 1:45,400

14. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 1:45,439

15. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren- Honda keine Zeit in Q2

16. Felipe Massa (BRA) WiIliams 1:45,823

17. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:46,028

18. Lance Stroll (CAN) Williams 1:46,915

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:47,214

20. Pascal Wehrlein (GER) 1:47,679 (in Q1)

