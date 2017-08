"Peinlich!" F1- Bolide lässt Alonso erneut im Stich

Der Frust über das Auto war bei Alonso nach dem Rennen groß. "Ich hatte meinen Spaß dort draußen, aber nur in den ersten drei Runden." Alonso war mit seinem schwachen McLaren eine leichte Beute für die Konkurrenz. Auf der Geraden waren die anderen Piloten bis zu 20 km/h schneller als der Spanier.

Foto: AP

In Runde 25 war dann Schluss. Alonso brachte seinen Boliden, der keine Leistung mehr hatte, an die Box. Das Rennen war für ihn zu Ende. "Wir waren im nicht konkurrenzfähig. Das Auto war auf den Geraden zu langsam. Es war unmöglich, gegen die anderen Autos zu kämpfen. Wir haben also heute nicht allzu viele Punkte verloren", so Alonso.

Foto: GEPA

Zukunft offen

Wohin es Alonso in Zukunft verschlägt, ist noch offen. Der 36- Jährige hatte McLaren- Honda vor einigen Wochen ein Ultimatum gestellt, wonach er beim Team bleiben werde, wenn man im September so weit ist, Rennen gewinnen zu können. Andernfalls werde er sich ziemlich sicher verabschieden. Und weil Siege nach wie vor fast utopisch sind, studiert er derzeit intensiv seine Optionen.

"Einige Angebote"

"Ich habe einige Angebote erhalten", erklärte Alonso. "Zu 60 Prozent dieser Angebote habe ich vom Fleck weg Nein gesagt, die anderen 40 Prozent liegen noch am Tisch." Einen Grund zur Eile gebe es nicht, betonte er.