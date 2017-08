Pannenserie: Max Verstappen sauer auf Red Bull

Sie standen teilweise stundenlang im Stau, um ihren Formel- 1-Star live zu erleben. Zehntausende Fans kamen am Wochenende aus den benachbarten Niederlanden zum Großen Preis von Belgien nach Spa- Francorchamps (Highlights oben im Video). Und dann das: Nach acht Runden war das Rennen für Max Verstappen am Sonntag nach einem technischen Defekt am Red Bull gelaufen. "Es sind so viele Fans, die viel für Tickets bezahlen, und dann passiert so etwas. Das darf einem Topteam nicht passieren", war der Niederländer sauer auf sein Team.