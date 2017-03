Niki Lauda spottet über pinken Force- India- Boliden

Im ORF- Interview äußerte er sich zum Auto der Konkurrenz: "Zuerst einmal sticht es ins Herz meiner Tochter Mia, weil die hat die Prinzessin Lillifee in der gleichen Farbe. Gleichzeitig könnte man das Auto auch als Safety- Car bei der Regenbogen- Parade verwenden." Worauf Kommentator Ernst Hausleitner antwortete: "Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ganze wieder in den politisch korrekten Bereich bringen."

Foto: AP

Dank eines Sponsorgeschäfts mit dem oberösterreichischen Unternehmen BWT drehen der Mexikaner Sergio Perez und der Franzose Esteban Ocon in pinken Fahrzeugen ihre Runden. "Die Firma weiß, was sie tut. Vom Werbewert her ist das voll aufgegangen", hatte Lauda aber auch positive Worte über den neuen Force India auf Lager.

Hamilton zum Auftakt stark

Lauda konnte sich am Freitag über zwei überragende Trainingsbestzeiten von Lewis Hamilton freuen. Der Mercedes- Star ließ die Konkurrenz klar hinter sich, im zweiten Abschnitt gelang dem Briten sogar ein Rundenrekord.