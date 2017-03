Neuer Favorit: Niki Lauda von Ferrari beeindruckt

Gegenüber auto- motor- und- sport.de schwärmte er vom neuen Boliden der "Scuderia": "Das Auto liegt wie ein Brett. Unser Mercedes ist dagegen in den Kurven ein bisschen unruhiger." Bei den Testfahrten in Barcelona möchte sich die 68- jährige Formel- 1-Legende ein genaueres Bild über das aktuelle Kräfteverhältnis verschaffen.

Foto: GEPA

Hamilton: "Ferrari arbeitet großartig"

Neben Lauda warnt auch Hamilton vor den Ferrari- Piloten Sebastian Vettel, der am Donnerstag die schnellste Runde drehte , und Kimi Räikkönen: "Wir dürfen sie nicht aus den Augen lassen, denn sie arbeiten derzeit so großartig." Mercedes, Ferrari oder doch Red Bull - wer wird den Ton angeben? Die neue Formel- 1-Saison, die am 26. März in Melbourne startet, verspricht einiges an Spannung!