Neue Formel- 1- Führung plant Mammut- WM

Die neue Formel- 1-Führung möchte die Zahl der Rennen pro Jahr erhöhen. "Unsere Sichtweise ist, dass wir über 21 hinausgehen möchten", sagte Marketing- Vordenker Sean Bratches der Nachrichtenagentur Reuters. Der US- Amerikaner erklärte, er wolle sich für eine andere Reihenfolge einsetzen, und plädierte für eine Reduktion der "back- to- back"- Grands Prix an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom jüngsten GP von Monaco!