Nach Zweikampf: Alonso droht Vettel mit Crash

Viel Gesprächsstoff nach dem Rennen in Brasilien! Im Regenchaos von Sao Paulo sorgte ein Zweikampf zwischen Alonso und Vettel für Aufregung. Aus der Sicht des Spaniers wurde der McLaren- Pilot unfair von der Strecke gedrängt.

Foto: GEPA

"Da war eine Auslaufzone aus Asphalt, deshalb ist nichts passiert", schimpfte Alonso nach dem Rennen. Der Spanier drohte dem viermaligen Weltmeister sogar mit einem Crash: "Wenn da eine Wand gewesen wäre, hätte ich entweder in die oder in ihn reinfahren können, was ich beim nächsten Mal wahrscheinlich auch machen werde. Dann verliert er mehr Punkte als ich."

Am Ende wurde Vettel Fünfter, Alonso holte als Zehnter zumindest noch einen WM- Punkt.