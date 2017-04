Nach Wette: Vettel nennt Lauda "geizigen Sack"!

Ferrari- Star Sebastian Vettel sorgte nach dem Qualifying in China für Lacher. "Nur zehn Euro? Geiziger Sack", so äußerte sich der Deutsche über den Einsatz bei einer Wette zwischen den österreichischen Mercedes- Bossen Toto Wolff und Niki Lauda. Eine Aussage, die natürlich nicht ernst gemeint war. Wolff bekam von Lauda zehn Euro, da Lewis Hamilton im Qualifying in Shanghai vor Vettel landete. Lauda hatte gemeint, dass Mercedes im Duell mit Ferrari nicht vorne sein würde.