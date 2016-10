Nach Verstappen- Manöver: FIA reagiert auf Vorwürfe

Renndirektor Charlie Whiting stellte am Samstag in Austin in einem Statement klar, dass bei jeder Richtungsänderung beim Bremsen, die zu einer potenziellen Gefährdung eines anderen Fahrers führen könnte, die Rennkommissare eingeschaltet würden. Jede Aktion, die einen anderen Piloten zu einem Ausweichmanöver zwinge, werde als anormal eingestuft und damit als gefährlich für andere, hieß es.

Foto: AP

Hamilton und Räikkönen sauer

Verstappen war für ähnliche Manöver u.a. gegen Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen mehrfach hart kritisiert worden. "In den zehn Jahren seit ich in der Formel 1 bin, hat jeder von uns Fahrern diese Regel verstanden. Es sind nur die Neulinge, die sich möglicherweise nicht daran halten", sagte Hamilton.

Verstappen betonte, er glaube nicht, dass er seinen Fahrstil ändern müsse. "Es ist gut, dass es klarer gemacht wird, was erlaubt ist und was nicht", meinte der 19- jährige Niederländer.