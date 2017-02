Nach Rücktritt: Rosberg genießt sorgenfreies Leben

"Ich habe ja keinen Stress, ich lasse mir Zeit. Es sind so viele Möglichkeiten da", betonte der 31- jährige Deutsche, der das Leben im Druckkessel der Formel 1 hinter sich gelassen und es vorerst gegen das Dolce Vita eines sorgenfreien Pensionisten eingetauscht hat.

Foto: AP

Zum ersten Mal seit der Neugründung des Mercedes- Werksteams vor sieben Jahren wird Rosberg bei der Präsentation eines neuen Autos am (morgigen) Donnerstag in Silverstone nicht als Stammpilot vorfahren. Als siebenter Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 tritt Rosberg nicht zur Titelverteidigung an. "Wenn er weg ist, ist er weg", sagte Team- Aufsichtsratschef Niki Lauda, dem Sentimentalität eher fremd ist. "Wir schauen jetzt in die Zukunft und trauern Rosberg nicht hinterher."

"Das Leben hat so viel anzubieten"

Das Gefühl beruht anscheinend auf Gegenseitigkeit. Zumindest lässt Rosberg bisher nicht erkennen, dass er seinen völlig überraschenden Rücktritt fünf Tage nach dem ersten WM- Triumph bedauert, auch wenn er zuletzt alte Formel- 1-Videos auf Youtube angeschaut hat. "Jetzt geht es in eine neue Richtung im Leben, das Leben hat so viel anzubieten", erklärte Rosberg - und wiederholt dieses Mantra in fast jedem seiner vielen Interviews mit fröhlicher Erleichterung.

Plaudern mit Facebook- Geschäftsführerin Sheryl Sandberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Blödeln mit den Schauspiel- Stars Moritz Bleibtreu und Elyas M'Barek, Selfies mit Jamaikas Fabelsprinter Usain Bolt bei der Laureus- Sportlerehrung. Rosberg hat offenbar keine Langeweile und lässt die Öffentlichkeit an seinem Zeitvertreib teilhaben.

"Bessere Beziehung" zu Hamilton

In seiner neuen Gelassenheit will er auch die zerbrochene Freundschaft zum Ex- Teamrivalen Lewis Hamilton kitten. "Ich bin offen für eine zukünftig bessere Beziehung, wir waren schließlich vor 15 Jahren beste Freunde", sagte Rosberg.

Foto: AP

Auch den Blick ins Private gestattet der PS- Pensionist gern. "Natürlich gebe ich mir jetzt mehr Mühe zu Hause", versicherte Rosberg, der auch sein Familienglück mit Frau Vivian als Grund für seinen Formel- 1-Abschied genannt hatte. "Meine Tochter ist jetzt eineinhalb Jahre, sie zeigt uns ihre Liebe jetzt, das ist eine sehr wichtige Phase", betonte Rosberg.

Noch keine Pläne

Der Nachwuchs soll auch bei seiner Suche nach neuen Lebensinhalten nach mehr als 20 Jahren im Motorsport eine Rolle spielen. "Ich möchte meine Zeit dazu nutzen, etwas zurückzugeben, vor allem an Kinder", sagte Rosberg. Konkrete Pläne aber gebe es noch nicht. Rosberg will vorerst seine neue Freiheit einfach noch genießen.