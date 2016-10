Nach Ecclestone- Kritik: Lauda verteidigt Rosberg!

Der Konter von Lauda: "Die Kritik an einem möglichen Weltmeister Nico Rosberg ist weit überzogen", so der der Österreicher gegenüber der "Bild". "Außerdem ist es ihm gegenüber in einem so entscheidenden Stadium der WM sehr unfair", kann Lauda die bösen Worte von Ecclestone nicht verstehen.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Ecclestone hält zu Hamilton

Eines ist klar: Ecclestone hält Rosbergs Teamrivalen und Konkurrenten um den WM- Titel Lewis Hamilton die Daumen. "Wenn Nico den Titel gewinnt, wäre das gut für ihn und für Mercedes, aber es würde dem Sport nicht unbedingt etwas bringen, weil man über ihn nichts schreiben kann", teilte Ecclestone gegenüber der "Daily Mail" aus. Hamilton könne man hingegen um einiges besser vermarkten, der dreimalige Champion sei unter Marketinggesichtspunkten die klare Nummer eins unter den Fahrern.

Foto: GEPA

Bei seiner Kritik an Rosberg ging Ecclestone noch einen Schritt weiter: "Sogar Kimi Räikkönen macht einen besseren Job als Nico." Der "Iceman" aus Finnland gilt als zurückhaltend, wortkarg und verzichtet gänzlich auf Social- Media- Auftritte.

Hamilton verkürzt den Rückstand

Am Sonntag konnte Hamilton mit dem Sieg in den USA den Rückstand auf seinen Teamkollegen verkürzen. Dennoch: Drei Rennen vor Schluss führt Rosberg mit 26 Punkten noch relativ deutlich in der Fahrerwertung. Selbst wenn Hamilton alle drei ausstehenden Rennen gewinnen und Rosberg stets Zweiter werden würde, könnte der Brite seinen Rivalen in der WM nicht mehr abfangen. Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend!