MotoGP- Star Rossi nach Unfall im Krankenhaus!

Es gab aber bereits erste Entwarnung: Sein Yamaha- Team teilte mit, dass er Prellungen im Brust- und Bauchbereich erlitten hat, aber keine Brüche. Der MotoGP- Pilot war beim Training in Mondavio nahe der Stadt Pesaro gestürzt.

Foto: GEPA

Beim MotoGP vergangenes Wochenende in Le Mans war es für Rossi ebenso nicht gut gelaufen. Im Duell mit seinem spanischen Yamaha- Teamkollegen Maverick Vinales war er gestürzt, ausgeschieden und hatte so die Führung in der Gesamtwertung an seinen Konkurrenten verloren.

Schmerzen am Abklingen

Rossi liegt in der WM- Wertung derzeit auf Rang drei. Rossis Start beim Heim- Grand- Prix am übernächsten Wochenende in Mugello scheint nicht gefährdet zu sein. Am Freitag erklärten die Ärzte, dass die Schmerzen geringer geworden seien und die Verletzungen am Abklingen seien. Rossi werde weiter mit Schmerzmitteln behandelt und sich Routineuntersuchungen unterziehen.