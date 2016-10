MotoGP: Marc Marquez sichert sich WM- Titel

"Vor dem Rennen hatte ich nicht erwartet, schon hier Weltmeister zu werden. Erst bekam ich das Zeichen: Rossi out, dann auch noch Lorenzo out. Da ging es in meinem Kopf drunter und drüber. Ich habe in der Runde gleich vier oder fünf Fehler eingebaut", erzählte der 23- Jährige, nachdem er mit seinem Team Freudentänze vollführt hatte.

Bereits auf der Auslaufrunde hatte ihn sein jüngerer Bruder Alex gestoppt und ihm das vorbereitete Weltmeister- Shirt mit der Aufschrift "Give me five" sowie den Goldhelm übergeben. Erst da realisierte Marquez wirklich, dass in den drei übrigen Saisonrennen nichts mehr schief gehen kann, er in Australien (23. Oktober), Malaysia (30. Oktober) und Valencia (13. November) nicht mehr eingeholt werden kann.

Zu verdanken hat dies der Weltmeister in erster Linie seiner Konstanz. In dieser Saison sammelte er fünf Siege und sechs weitere Podestplätze. Ausfälle wie seine schärfsten Konkurrenten Valentino Rossi (Italien/4) und Titelverteidiger Jorge Lorenzo aus Spanien (3) leistete er sich keine. Und dass sein fahrerisches Potenzial ohnehin über jeden Zweifel erhaben ist, zeigt seine Erfolgsbilanz in nur neun Jahren Grand- Prix- Teilnahme. Die fünf Titel - 2010 wurde er 125 Kubikzentimeter- Weltmeister, 2012 Moto2- Champion sowie 2013, 2014 und nun auch 2016 MotoGP- Triumphator - sprechen für sich.

Foto: AP

"Jedes Jahr ist wirklich hart, du gibst immer dein Maximum. Aber in diesem Jahr war der Druck, der auf mir lastete, speziell am Beginn der Saison, wirklich sehr groß. Der große Druck war zusätzliche Motivation, diese Kombination hat mir geholfen, konzentriert zu bleiben", sagte Marquez. Er holte den Titel in Motegi, auf einer Strecke, auf der er zuvor in der Königsklasse noch nie gewinnen konnte, und die seinem Arbeitgeber Honda gehört.

Der diesjährige Titel ist "speziell schön" für den nur 59 Kilogramm schweren und 1,68 Meter kleinen Spanier. Sicher auch wegen der durchwachsenen Vorsaison. Als alle schon glaubten, Marquez würde die MotoGP über Jahre hinweg unaufhaltsam dominieren können, gab es Rückschläge.